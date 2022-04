Il derby toscano è della Fiorentina: Empoli ko con gol di Nico Gonzalez

Nel lunch match vincono i Viola, che si portano a meno uno dalla Roma

In realtà, gli eventi veramente significativi, almeno in zona gol, non sono stati poi così tanti. La partita, però, è stata vibrante e ce lo aspettavamo dato che si parla di due squadre che dell'intensità e del gioco a viso aperto hanno fatto una filosofia quest'anno. Anche e soprattutto per quei due signori seduti in panchina, Vincenzo Italiano e Aurelio Andreazzoli. Al minuto 25, purtroppo, c'è da registrare un brutto infortunio: dopo un contrasto con Cabral, Lorenzo Tonelli è costretto a uscire dal campo per un infortunio al ginocchio. Dopo un paio di occasioni per Andrea Pinamonti e Cristiano Biraghi, la partita cambia sul finale di primo tempo: grave errore di Saponara e Terracciano, Di Francesco ne approfitta e segna in rovesciata ma il gol viene annullato al Var. Nel secondo tempo, la musica un po' cambia: Luperto viene espulso al minuto 57 ed è la Fiorentina a sferrare il colpo decisivo per l'assalto da tre punti. Nico Gonzalez, su assist di Biraghi, firma l'1-0. Andreazzoli mischia le carte con i cambi, ma il pareggio non arriva: il derby toscano se lo aggiudica la Fiorentina.