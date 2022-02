Serie A, vincono Napoli e Sampdoria. Pari tra Bologna e Empoli

Tre punti d’oro per i partenopei a Venezia. Brutta sconfitta del Sassuolo a 7 giorni dalla sfida con la Roma

Tre gare alle 15 nella 24esima giornata di Serie A. Venezia-Napoli, Sampdoria-Sassuolo e Bologna-Empoli. Vincono i partenopei 0-2 grazie ai gol di Osimhen e Petagna. Lagunari che restano in piena zona retrocessione, mentre la squadra di Spalletti si avvicina alla vetta. Vittoria in scioltezza della Sampdoria sul Sassuolo (4-0). In gol Caputo, Sensi, Conti e Candreva su calcio di rigore. Ammoniti Raspadori e Scamacca che salteranno la gara con la Roma. Pareggio a reti bianche tra Bologna e Empoli che non smuove la classifica di entrambe le squadre.