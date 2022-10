Serie A, Verona-Udinese 1-2: i friulani non si fermano. Bijol la ribalta al 93′

L'Udinese fa sei. La squadra di Sottil si conferma grande rivelazione di questo inizio di stagione e centra la sesta vittoria consecutiva, stavolta con un successo al cardiopalma in casa del Verona. L'Hellas in realtà passa in vantaggio nel primo tempo con il bel gol al volo di Doig, ma i bianconeri non si scompongono e continuano a crederci. Il pareggio arriva con il solito Beto, appena entrato e subito in rete. Il pareggio sembra scritto, ma al 93' Bijol sfrutta un calcio di punizione per staccare altissimo e battere Montipò. Udinese inarrestabile che sale addirittura a 19 punti, +3 sulla Roma e a una sola lunghezza dalla coppia di testa Napoli-Atalanta.