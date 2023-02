Serie A, Verona-Lazio 1-1: Ngonge risponde a Pedro. La Roma rimane al terzo posto

La squadra di Maurizio Sarri non va oltre il pareggio in trasferta

Il match della ventunesima giornata di Serie A, delle 18:30, tra Verona e Lazio finisce 1-1. Al vantaggio biancoceleste di Pedro (45') risponde Ngonge nel secondo tempo (51'). La squadra di Maurizio Sarri non va oltre il pareggio in trasferta ed è quarta in classifica con 39 punti, uno in meno della Roma di José Mourinho. I giallorossi rimangono da soli al terzo posto.