Serie A, si va verso il recupero della 26^ giornata nel prossimo weekend: l’ok può arrivare domani

La Serie A è nel caos. L’emergenza Coronavirus ha fatto già saltare undici partite nelle ultime due giornate del campionato creando non poche tensioni all’interno della massima lega calcistica italiana. Convocato dunque per il pomeriggio un consiglio straordinario per cercare di trovare una soluzione che accontenti tutti e permetta di recuperare le gare dell’ultimo weekend prima del 13 maggio. La proposta presentata è stata messa a punto questa mattina dopo un incontro in Figc tra il presidente Dal Pino, Gravina e i consiglieri. L’idea è quella di far recuperare le gare durante il prossimo turno e facendo slittare a cascata tutte le altre giornate, riallineandosi poi il 13 maggio al calendario attuale. I club sono stati informati e già domani potrebbe arrivare una decisione per la salvaguardia della regolarità della competizione. Con questa decisione sarebbe contenta l’Atalanta che non dovrebbe giocare contro la Lazio e potrebbe riposare per la sfida di Champions con il Valencia, mentre l’Inter per ora appare contraria. Dovesse passare questa soluzione riposerebbe anche la Roma non giocando con la Sampdoria (per ora gara in programma domenica sera alle 20.45). Il match sarebbe dunque rinviato al 15 marzo.

