Serie A a rischio per il Coronavirus: il calendario della Roma può cambiare. Ecco tutte le possibilità

La Serie A continua a vivere nell’incertezza a causa dell’allarme Coronavirus e anche la Roma attende di conoscere quale sarà il calendario definitivo. Le 10 partite rinviate negli ultimi due turni hanno reso difficile stabilire le date dei recuperi e anche il prossimo weekend rappresenta un’incognita. Sabato alle 15 sono in programma le prime due partite del 27esimo turno, ma in queste ore sta prendendo piede l’ipotesi di rimandare in toto la giornata e recuperare invece le 6 partite rinviate nel 26esimo turno. La Roma non è stata toccata dai rinvii e ha giocato regolarmente contro Lecce e Cagliari, ma – come gli altri club – potrebbe subire le conseguenze della decisione della Lega serie A che potrebbe arrivare nell’assemblea straordinaria prevista mercoledì.



PRIMA IPOTESI – Gli scenari attualmente sono due. Il primo è quello che prevede il regolare svolgimento della 27esima giornata riorganizzando anticipi e posticipi. L’obiettivo è permettere la disputa a porte aperte delle partite che ad ora sarebbero invece a porte chiuse per effetto del decreto di ieri che fino all’8 marzo impone di giocare senza tifosi le cinque partite all’interno della zona gialla. La Roma, in questo caso, non sarebbe toccata dagli spostamenti, dal momento che la capitale non rientra nella zona gialla e i giallorossi giocheanno in casa contro la Sampdoria domenica alle 20.45.

SECONDO SCENARIO – L’altra ipotesi, che sta diventando sempre più probabile, è che nel prossimo weekend si giochino le 6 partite rinviate nell’ultimo turno e provvisoriamente previste il 13 maggio: Sampdoria-Verona, Juventus-Inter, Milan-Genoa, Sassuolo-Brescia, Parma-Spal e Udinese-Fiorentina. In questo caso i match in questione sarebbero disposti in modo da evitare partite a porte chiuse spalmandoli tra sabato e lunedì. Con questo scenario, però, tutta la 27esima giornata sarebbe rinviata e Roma-Samp verrebbe quindi spostata come le altre 9 gare. Di conseguenza, tutti i turni del calendario di Serie A potrebbero slittare di un weekend, con l’aggiunta di un turno infrasettimanale mercoledì 13 maggio. I giallorossi tornerebbero in campo direttamente giovedì 12 marzo contro il Siviglia in Europa League e in campionato tre giorni dopo con la Samp.

L’alternativa è lo spostamento dell’intera 27esima giornata direttamente al 13 maggio. Con questa seconda ipotesi, dopo il Siviglia la Roma andrebbe a ‘San Siro’ contro il Milan, come previsto dal calendario attuale. Almeno sulla carta, visto che la Lombardia è proprio al centro della zona gialla e quindi particolarmente soggetta a nuovi decreti che – eventualmente – potrebbero portare a una disputa a porte chiuse o addirittura a un nuovo rinvio. Entrambe le alternative del secondo scenario, in ogni caso, per la Roma sarebbero praticabili, dal momento che le eventuali semifinali di Europa League sarebbero in programma il 30 aprile e il 7 maggio mentre la finale è fissata il 27 maggio.

Questo il nuovo calendario della Roma se dovesse slittare tutto di un turno, in attesa di anticipi e posticipi:

Domenica 8 marzo – Riposo

Giovedì 12 marzo – Europa League: Siviglia-Roma, andata ottavi di finale

Domenica 15 marzo – Roma-Sampdoria

Giovedì 19 marzo – Europa League: Roma-Siviglia, ritorno ottavi di finale

Domenica 22 marzo – Milan-Roma

Sabato 4 aprile – Roma-Udinese

Giovedì 9 aprile – Europa League: eventuale andata del quarto di finale

Sabato 11 aprile – Napoli-Roma

Giovedì 16 aprile – Europa League: eventuale ritorno del quarto di finale

Domenica 19 aprile – Roma-Parma

Mercoledì 22 aprile – Brescia-Roma

Domenica 26 aprile – Roma-Verona

Giovedì 30 aprile – Europa League: eventuale andata della semifinale

Domenica 3 maggio – Roma-Inter

Giovedì 7 maggio – Europa League: eventuale ritorno della semifinale

Domenica 10 maggio – Spal-Roma

Mercoledì 13 maggio – Roma-Fiorentina

Domenica 17 maggio – Torino-Roma

Domenica 24 maggio – Juventus-Roma

Mercoledì 27 maggio – Europa League: eventuale finale