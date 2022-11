Serie A, Sampdoria-Lecce 0-2: Colombo e Banda regalano i tre punti a Baroni

Nel secondo match del sabato di Serie A, il Lecce ha battuto la Sampdoria a Marassi per 2-0. Decisive le reti di Colombo nel primo tempo e Banda nella ripresa. Protagonista del match anche Wladimiro Falcone, ex di giornata, che nel primo tempo ha salvato in un paio di occasioni i salentini. Grazie a questo successo il Lecce sale a 15 punti in classifica, scavalcando il Monza, impegnata domani contro la Salernitana. Cade ancora la Sampdoria di Stankovic alla quarta sconfitta consecutiva. Blucerchiati penultimi con appena 6 punti in classifica.