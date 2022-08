Serie A, parità tra Atalanta e Milan: rossoneri a -2 da Inter e Napoli

Il primo big match della Serie A 2022/23 mette di fronte l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Milan di Stefano Pioli. A Bergamo le due squadre si dividono la posta in palio: finisce 1-1. I nerazzurri passano in vantaggio al 29' con un tiro da fuori area di Malinovskyi, deviato in porta da Kalulu. Pareggio dei rossoneri al 67' con Bennacer che calcia a giro di sinistro e trova l'angolino. Il Milan perde terreno in classifica (-2) rispetto ai cugini dell'Inter e al Napoli. Anche l'altra sfida delle 20:45, Bologna-Hellas Verona, finisce 1-1 con le reti di Arnautovic al 21' e di Henry al 43'.