Serie A, pari tra Sampdoria e Juventus: bianconeri a -2 dalla vetta

Il posticipo di campionato del lunedì sera mette a confronto Sampdoria e Juventus. Dopo la gara delle 18:30 vinta 1-0 dalla Roma con la Cremonese, il match del Luigi Ferraris che chiude la seconda giornata di Serie A, finisce 0-0. I bianconeri non riescono a segnare agli uomini di Marco Giampaolo. La squadra di Massimiliano Allegri non tiene il passo delle big e scende a -2 dal primo posto della classifica occupato da Napoli, Inter e Roma. Lo scontro diretto di sabato alle 18:30 contro i giallorossi di José Mourinho sarà un match significativo per valutare lo stato di forma e le ambizioni delle due formazioni.