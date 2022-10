Serie A, pareggio tra Lazio e Udinese. Un punto a testa anche per Spezia e Cremonese

Biancocelesti e friulani non si fanno male e salgono entrambe a 21 punti in classifica. Pari che serve a poco invece tra la formazione di Gotti e quella di Alvini

Terminano con due pareggi le sfide del pomeriggio di Serie A. Molte emozioni ma nessun gol all'Olimpico nel match tra la Lazio e l'Udinese che si accontentano di un punto a testa. Pari anche al Picco di La Spezia tra la formazione di casa e la Cremonese. In gol Nzola e Holm per la squadra di Gotti, Dessers e Pickel per gli ospiti. I biancocelesti di Sarri mantengono il terzo posto con 21 punti, gli stessi ottenuti fin qui dalla squadra di Sottil. Spezia e Cremonese non migliorano le loro posizioni in classifica: Alvini conquista il quarto punto in campionato, i liguri invece salgono a 9 punti e staccano di due lunghezze il Lecce.