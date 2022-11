Serie A, Napoli-Udinese 3-2: Spalletti vince, ma rischia sul finale

Il Napoli batte 3-2 l'Udinese al Diego Armando Maradona nella quindicesima partita di campionato, l'ultima prima della pausa dei mondiali. La squadra di Spalletti, prima in classifica, cerca e trova l'undicesima vittoria consecutiva in campionato e, in attesa delle prossime partite, vola a +11 dalla seconda, allungando ancora di più il distacco. In questo modo, l'allenatore azzurro eguaglia il primato, già suo, ottenuto con la Roma nel 2006, quando i giallorossi vinsero 11 partite di fila. Nulla può l'Udinese di Sottil che ci prova fino alla fine coi gol di Nestorovski e Samardzic. Dopo l'ottimo avvio di campionato, i bianconeri non riescono a vincere da ben 7 partite. A decidere la partita i gol di Osimhen, Zielinski e Elmas.