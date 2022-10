Serie A, Napoli-Torino 3-1: la squadra di Spalletti vola al primo posto

Riparte il campionato dopo la pausa per le nazionali. L'ottava giornata inizia con Napoli-Torino. Gli azzurri partono forte con Anguissa che mette a referto una doppietta nei primi 15' del match. Al 37' la squadra di Spalletti cala il tris con il solito Kvaratskhelia su assist di Zielinski. Poco prima dello scadere della prima frazione accorcia le distanza Sanabria, l'ex Roma trova il suo secondo gol in campionato. Poche emozioni nel secondo tempo e il Napoli conquista tre punti importanti. In attesa della gara dell'Atalanta i partenopei volano al primo posto in solitaria.