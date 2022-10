Serie A, Napoli-Bologna 3-2: Osimhen decide la sfida. Azzurri in vetta

Si è conclusa la penultima gara della domenica di Serie A. Il Napoli torna in vetta alla classifica grazie alla vittoria per 3-2 contro il Bologna. I felsinei spaventano il 'Maradona' e passano in vantaggio con Zirkzee al 41'. Non si fa attendere la reazione degli azzurri che trovano il pari con Juan Jesus e poi ad inizio ripresa passano in vantaggio con Lozano. La squadra di Motta non si arrende e trova il pari con Barrow. Ci pensa Osimhen a regalare i tre punti a Spalletti con una rete al 69'. Domenica 23 ottobre la Roma sfiderà il Napoli allo stadio Olimpico. I partenopei superano l'Atalanta in testa.