Serie A, Lecce-Fiorentina 1-1: Kouame risponde a Ceesay

Al Via del Mare padroni di casa in vantaggio prima dell'intervallo ma i viola pareggiano ad inizio ripresa

Al Via del Mare va in scena l'ultima partita del decimo turno d campionato. Finisce 1-1 tra Lecce e Fiorentina con i padroni di casa in vantaggio al 43' con Ceesay e viola che rimontano ad inizio ripresa con Kouame.