Finisce 1-1 il posticipo della 33esima giornata di Serie A. Lecce e Fiorentina si dividono la posta. Nel primo tempo è Harrison a portare avanti gli ospiti, mentre nella ripresa arriva la risposta dei salentini con il gol di Thiago Gabriel, che ristabilisce la parità e fissa il risultato sull’1-1. La squadra di Di Francesco ha giocato un buon match, con diverse occasioni sprecate: quella di Stulic nel secondo tempo su tutte. La viola, con questo risultato, ha fatto un ulteriore passo verso la salvezza: il traguardo è ad un passo. Dovrà farne ancora di strada, invece, il Lecce: ora è a 28 punti, al pari della Cremonese. Le prossime partite saranno decisive per le sorti di Di Francesco e dei suoi ragazzi.