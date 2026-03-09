Serie A, Lazio-Sassuolo 2-1: la decide Marusic allo scadere. Sarri è decimo

Si chiude con la vittoria della Lazio contro il Sassuolo la 28a giornata di Serie A. I biancocelesti tornano al successo dopo quasi due mesi: l’ultima vittoria risaliva al 3-2 interno contro il Genoa di De Rossi. La squadra di Sarri parte subito forte, con il gol di Maldini dopo appena un minuto e mezzo. Alla mezz’ora arriva la risposta del Sassuolo: Laurienté con un gran destro buca Motta e riporta il match in parità. Nel secondo tempo i neroverdi hanno momenti di maggiore pressione, ma allo scadere arriva la doccia fredda: Muric, con un’uscita avventata, viene superato da Marusic che firma il 2-1 con un pallonetto di testa. Sarri può finalmente tornare a sorridere: la Lazio sale al decimo posto con 37 punti. Grande rammarico per il Sassuolo, che lascia l’Olimpico a mani vuote.