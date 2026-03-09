Shomurodov, altro che Ferguson: in Turchia segna più di Osimhen e Icardi

Rimpianto forse è troppo. Ma di certo oggi a Gasperini non dispiacerebbe avere Eldor Shomurodov come riserva di Malen. L'uzbeko, infatti, continua a stupire in Turchia dove ha messo a segno 16 gol in 25 partite. Cinque volte più di Ferguson che era arrivato a Roma per sostituirlo e che ha già concluso la sua stagione. Shomurodov è secondo nella classifica cannonieri, a una sola lunghezza da Onuuachu e con cinque reti più di un certo Osimhen e quattro più di Icardi. Ma sotto di lui ci sono anche altri calciatori come En-Nesyri, Talisca e Bayo. L'Istanbul Basaksehir lo riscatterà a fine stagione per soli 2,8 milioni visto che la salvezza è ormai abbondantemente raggiunta (questa la clausola per l'obbligo). Praticamente il prezzo speso per il prestito inutile di Ferguson. Grazie ai gol di Shomurodov infatti il club è quinto in classifica. Lo stesso posto che occupa la Roma in serie A in questo momento.