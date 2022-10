Serie A, Juventus-Empoli 4-0: Kean, McKennie e Rabiot firmano il successo

Secondo successo consecutivo in campionato per la Juventus che allo Stadium batte 4-0 l'Empoli. Bianconeri subito in vantaggio all'8' con Kean preferito da Allegri a Milik come titolare. Nella ripresa al 55' McKennie segna il raddoppio su assist di Cuadrado che si ripete all' 82' servendo Rabiot per il tris bianconero. Nei minuti di recupero il centrocampista francese firma il poker bianconero.