Serie A, Inter-Crotone 6-2: Lautaro protagonista con una tripletta

Inizio con il botto nel 2021 per l’Inter di Conte, che a San Siro stenta nel primo tempo ma poi affronta alla grande la ripresa vincendo 5 a 2 contro il Crotone grazie alla prova maiuscola di Lautaro Martinez. Inizio a marce alte soprattutto per la squadra di Stroppa, che trova ottime trame offensive grazie soprattutto all’ottima verve di Messias. E’ proprio dai suoi piedi che al 12esimo parte il cross mancino che trova Zanellato in area di rigore. Colpo di testa dell’ex Primavera del Milan e ospiti in vantaggio. Dura poco però lo 0-1: Lukaku trova nello spazio Lautaro, che beffa Marrone e Cordaz insaccando la rete del pareggio. Montagne russe a San Siro, con il risultato che cambia ancora qualche minuto dopo a causa dell’autogol di Marrone dopo l’ottima sgroppata di Barella sulla sinistra. L’Inter si siede troppo ed è Golemic a ristabilire l’equilibrio su rigore dopo un fallo ingenuo di Vidal su Reca. Nella ripresa dentro Sensi per Vidal e l’Inter torna a girare bene, trovando dopo 10 minuti la rete del nuovo vantaggio ancora con Lautaro Martinez. Il poker lo cala Lukaku, costretto però ad abbandonare il terreno di gioco per un problema muscolare, prima del tris di Martinez e del sigillo di Hakimi per il 6 a 2 finale.