Inter, problema muscolare per Lukaku. Conte: “Non è grave”. Tra una settimana c’è la Roma

L’Inter al rientro dopo la sosta domina contro il Crotone (6-2), ma resta in apprensione per le condizioni fisiche di Romelu Lukaku. L’attaccante, autore oggi di un gol, è uscito dal campo al 75′ per un problema muscolare al quadricipite della coscia desta. Nelle prossime il belga sarà sottoposto ad esami strumentali per stabilire l’entità dello stop. Il tecnico nerazzurro Conte però non sembra preoccupato: “Romelu mi ha detto che ha avuto un piccolo affaticamento al quadricipite, domani capiremo se sarà a rischio per la Sampdoria o meno. Si è fermato appena ha avvertito il dolore, penso non sia niente di grave” le sue parole a Sky.