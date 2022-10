Serie A, il Milan vince nel finale contro l’Empoli: decisivo Leao

La squadra rossonera sale al terzo posto in classifica con 17 punti, uno in più della Roma

Il sabato dell'ottava giornata di Serie A si chiude con la sfida delle 20:45 tra Empoli e Milan. I rossoneri passano in vantaggio al minuto 78 con il gol di Rebic sull'assist di Leao. La reazione dei padroni di casa arriva al 92' con la punizione vincente di Bajrami. Un minuto e mezzo più tardi la squadra di Pioli trova la rete del nuovo sorpasso con Ballo-Touré. Al 96' con l'Empoli sbilanciato in avanti, il Milan cala il tris in contropiede con Leao. Finisce 1-3 al Castellani. La formazione rossonera sale al terzo posto in classifica con 17 punti, uno in più della Roma.