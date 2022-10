Serie A, Fiorentina-Lazio 0-4: la squadra di Sarri torna davanti alla Roma

La Lazio vince 4-0 in casa della Fiorentina nel Monday Night della nona giornata di Serie A. La squadra di Sarri aggancia il terzo posto in classifica a quota 20 punti, tre in meno del Napoli capolista e uno in più della Roma che ieri ha vinto con il Lecce. I viola creano tante occasioni, ma sbagliano a ripetizione e vengono castigati con due colpi di testa: prima Vecino e poi Zaccagni per il 2-0 con sui si va al riposo. Nella ripresa la Fiorentina continua ad attaccare, ma sotto porta la vena realizzata è ancora scarsissima. Allora i biancocelesti ripartono in contropiede e alla fine trovano altri due gol con Luis Alberto e Immobile.