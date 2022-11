Serie A, Empoli-Cremonese 2-0: Cambiaghi e Parisi regalano i tre punti ai toscani

Al Castellani va in scena la prima gara dell'ultimo giornata di Serie A prima della sosta per il Mondiale. Empoli-Cremonese si sblocca ad inizio secondo tempo, dopo trenta secondi grazie ad un gol di Nicolò Cambiaghi, subentrato all'intervallo al posto di Lammers. Il giocatore dell'Empoli anticipa secco Aiwu in area e con un mancino morbido firma l'1-0 per i toscani. Gli ospiti cercano il pareggio ma è l'Empoli a sfiorare il raddoppio con un palo colpito da Marin. Il 2-0 arriva all'89' grazie a Parisi che raccoglie una respinta di Carnesecchi e segna il gol che chiude la gara. Nei minuti di recupero la Cremonese sfiora il gol con Dessers che colpisce il palo. Con questa vittoria, la seconda di fila in casa, la squadra di Paolo Zanetti sale a 17 punti in classifica, mentre la Cremonese resta in zona retrocessione con 7 punti ancora alla ricerca del primo successo stagionale.