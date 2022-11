Serie A, Bologna-Torino 2-1: Orsolini e Posch regalano tre punti a Thiago Motta

La domenica della tredicesima giornata di Serie A si apre con la partita delle 12:30 tra Bologna e Torino. I granata dopo soli tre secondi perdono Pellegri per infortunio e l'attaccante è a rischio per la gara con la Roma tra 7 giorni. La squadra di Juric riesce a trovare il vantaggio con Lukic che è freddo dal dischetto. Nella seconda frazione reagisce il Bologna che prima pareggia i conti al 64' con Orsolini. E 10 minuti più tardi mette la freccia del sorpasso. Decisiva la rete di Posch. Il Toro non riesce a dare continuità alla vittoria contro il Milan mentre la squadra di Motta vola all'undicesimo posto in classifica.