Bologna-Torino, infortunio alla caviglia per Pellegri: in dubbio per la Roma

Il Torino perde un suo attaccante nella gara contro il Bologna. Il centravanti granata Pietro Pellegri, dopo appena cinque secondi dall'inizio del match, si è fatto male alla caviglia sinistra nel tentativo di cambiare direzione ed è stato subito sostituito. Pellegri è dunque da considerarsi in dubbio per Roma-Torino, ultima giornata di campionato, in programma domenica 13 novembre alle 15:00, prima della sosta per il Mondiale.