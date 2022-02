Serie A, Atalanta-Sampdoria 4-0: decidono Pasalic, Koopmeiners e Miranchuk

La Dea rimette tre punti tra se e la Roma, prossima avversaria in campionato mentre gli ospiti non sfruttano l'occasione per distanziarsi dalla zona retrocessione

Atalanta e Sampdoria chiudono la ventisettesima giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium va in scena una partita senza storia che la Dea indirizza già al 6' con il colpo di testa di Pasalic su cross di Freuler. Gli uomini di Gasperini non arretrano e al 30' trovano il raddoppio di Koopmeiners. Nella seconda frazione gli ospiti mettono un po' di grinta in più soprattutto con Caputo. L'attaccante, infatti, accorcia le distanze, ma tutto viene cancellato da una sua posizione di fuorigioco. Il centrocampista olandese si ripeterà al 61' regalandosi una doppietta per il compleanno, sempre di destro, raccogliendo una bella imbucata di Miranchuk, autore della fantastica rete del 4-0 nel finale. La Dea rimette tre punti tra se e la Roma, prossima avversaria in campionato da affrontare senza Toloisqualificato e forse senza Malinovskyimentre la Samp non sfrutta l'occasione per distanziarsi dalla zona retrocessione.