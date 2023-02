Serie A, Atalanta-Lecce 1-2: Gasperini cade sotto i colpi di Ceesay e Blin

Si chiude con una sorpresa l'anticipo della domenica di Serie A. L'Atalanta cade in casa contro il Lecce per 2-1. Decisivi i gol di Ceesay in apertura di match (quarto minuto) e Blin nella ripresa (74esimo). I nerazzurri erano riusciti a tornare in partita grazie al gol del solito Hojlund che ha sfruttato un grave errore di Falcone. A nulla però è servito il forcing finale: a trionfare al Gewiss Stadium è la formazione di Baroni. Frenano i bergamaschi che incassano la seconda sconfitta nelle ultime 3 partite. Gasperini fermo ancora a 41 punti. Vola invece il Lecce che con questi 3 punti, stacca di 10 punti il terzultimo posto del Verona.