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Serie A, Atalanta-Juventus 0-1: decide l’ex Boga

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Spalletti torna a +3 sulla Roma
Redazione

Colpo Champions per la Juventus di Spalletti che batte 0-1 l’Atalanta grazie alla rete dell’ex della gara Boga che sfrutta l'errore in uscita di Carnesechi. I bianconeri tornano a + sulla Roma e superano momentaneamente in classifica il Como che domani affronterà l’Inter. La Dea scivola a -4 dai giallorossi, sabato il faccia a faccia all’Olimpico. La Roma deve tenere a distanza i nerazzurri per blindare almeno il sesto posto e continuare la rincorsa Champions.

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