Sassuolo, risentimento agli adduttori per Berardi. Caputo alle prese con la lombalgia

Ultimo allenamento della settimana per il Sassuolo, che tornerà a lavorare in vista della partita contro la Roma martedì. Berardi e Caputo sono rientrati in anticipo dagli impegni con la Nazionale: come si legge sul sito ufficiale neroverde, gli accertamenti svolti hanno evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori per il primo, che sarà monitorato nel corso della prossima settimana. Per Caputo, invece, si tratta di lombalgia. A rischio il match contro la Roma. La sessione di allenamento è iniziata con un riscaldamento, possesso palla, partitella su campo ridotto e lavoro metabolico a secco. A parte Mehdi Bourabia e Brian Oddei.