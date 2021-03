Italia, in tre lasciano il ritiro: Berardi, Caputo e Chiellini tornano a casa

La Nazionale di Roberto Mancini perde i pezzi. Dopo la vittoria per 2-0 contro l’Irlanda del Nord maturata ieri, in tre sono pronti a lasciare il ritiro e a dare forfait nelle prossime due amichevoli contro Bulgaria e Lituania. Come riporta ‘tuttomercatoweb.com’, si tratta di Domenico Berardi (ieri in gol), Francesco Caputo e Giorgio Chiellini. Una situazione che riguarda da vicino la Roma, che alla ripresa del campionato, sabato 3 aprile, sarà impegnata proprio contro il Sassuolo. I due neroverdi – le cui condizioni fisiche andranno quindi valutate – lasceranno domani mattina il raduno degli Azzurri, insieme a loro anche il difensore della Juventus.