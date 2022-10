Sarri: “Se dico cosa penso dell’ammonizione a Milinkovic mi squalificano 6 mesi”

Sull'ammonizione di Milinkovic: "È chiaro che l'arbitraggio non ha aiutato a tenere calma la partita. Però bisogna essere bravi a non farsi influenzare. Il cartellino non è generoso, non era neanche fallo. Milinkovic era in possesso e ha giocato la palla, non poteva far altro che pestarlo. Giro da 50 anni per terreni di gioco e non ho mai visto un episodio del genere. Se dico cosa penso dell'ammonizione poi mi squalificano per 6 mesi".