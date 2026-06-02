È stata una giornata speciale per Claudio Ranieri che si è recato a Cagliari per essere insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. L'ex tecnico della Roma è stato premiato dalla perfetta Dessì con il sindaco, Massimo Zedda, che ha speso qualche parola per commentare le imprese di Sir Claudio: "Per il suo stile, per la sua straordinaria capacità di portare le sue squadre a risultati di eccellenza, valorizzando i calciatori e infondendo loro fiducia e un forte senso di appartenenza". Ranieri ha poi replicato dopo un lungo applauso, ringraziando sentitamente per il riconoscimento: "Orgoglioso di ricevere questa onorificenza in un posto dove io e la mia famiglia siamo sempre stati felici". L'ultima esperienza di Ranieri al Cagliari - con l'incredibile promozione in A tramite i playoff - ha lasciato un ricordo bellissimo alla città di Cagliari che ha deciso, inoltre, di farlo diventare cittadino onorario. "L'attaccamento e l'amore di Claudio Ranieri alla città che ha sempre considerato come la sua seconda casa: le imprese di mister Ranieri con il Cagliari rappresentano un patrimonio di memoria collettiva per le cagliaritane e i cagliaritani e per tutti i tifosi in Sardegna e fuori dall'isola", si legge tra le motivazioni che hanno portato alla decisione unanime in Consiglio Comunale.