Qualificazioni Mondiali, il calendario dell’Italia: la prima contro l’Irlanda del Nord

Ieri è stata giornata di sorteggi dei gironi, oggi è la volta dei calendari. La Uefa ha infatti ufficializzato date e orari delle partite che vedranno impegnata la Nazionale Italiana in occasione delle Qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Gli azzurri fanno parte del Girone C e cominceranno e chiuderanno la competizione contro l‘Irlanda del Nord: la partita di apertura si giocherà in casa ed è in programma il 25 marzo 2021, mentre quella conclusiva ci sarà il 15 novembre 2021. Le altre squadre del gruppo sono Lituania, Svizzera e Bulgaria.

Ecco il calendario completo degli uomini di Mancini:

25 marzo 2021 ore 20.45 Italia-Irlanda del Nord

28 marzo 2021 ore 20.45 Bulgaria-Italia

31 marzo 2021 ore 20.45 Lituania-Italia

02 settembre 2021 ore 20.45 Italia-Bulgaria

05 settembre 2021 ore 20.45 Svizzera-Italia

08 settembre 2021 ore 20.45 Italia-Lituania

12 novembre 2021 ore 20.45 Italia-Svizzera

15 novembre 2021 ore 20.45 Irlanda del Nord-Italia