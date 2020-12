Qatar 2022, qualificazioni: Italia nel gruppo C con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania

Deciso il cammino dell’Italia verso i Mondiali in Qatar in programma per il 2022. Per qualificarsi alla più importante competizione internazionale esistente gli azzurri, che partivano come testa di serie nel sorteggio, dovranno vedersela con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania: un raggruppamento piuttosto agile reso insidioso proprio dalla presenza degli elvetici, che l’Italia affronterà anche nella sfida inaugurale dei prossimi Europei. Di seguito tutti i gironi:

GRUPPO A

Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo, Azerbaigian

GRUPPO B

Spagna, Svezia, Grecia, Georgia, Kosovo

GRUPPO C

Italia, Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania

GRUPPO D

Francia, Ucraina, Finlandia, Bosnia, Kazakistan

GRUPPO E

Belgio, Galles, Repubblica Ceca, Bielorussia, Estonia

GRUPPO F

Danimarca, Austria, Scozia, Israele, Far Oer, Moldavia

GRUPPO G

Olanda, Turchia, Norvegia, Montenegro, Lettonia, Gibilterra

GRUPPO H

Croazia, Slovacchia, Russia, Slovenia, Cipro, Malta

GRUPPO I

Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania, Andorra, San Marino

GRUPPO J

Germania, Romania, Islanda, Macedonia del Nord, Armenia, Liechtenstein