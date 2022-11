Qatar 2022, Tunisia-Australia 0-1: Duke decide il match

"Canguri" ancora in corsa per la qualificazione, mentre le cose si fanno complicate per i tunisini

Dopo aver perso 4-1 contro la Francia, l'Australia alza la testa e batte la Tunisia, decisivo il gol di Duke al 23'. I "canguri" tornano in corsa per la qualificazione. Ottavi sempre più lontani, invece, per la Tunisia che è attesa dai francesi. Dopo la bella prestazione contro la Danimarca, i tunisini non riescono a brillare e basta poco agli avversari per portare a casa i tre punti.