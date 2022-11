Qatar 2022, Spagna-Costa Rica 7-0: show della squadra di Luis Enrique

Dopo l'incredibile sconfitta della Germania contro il Giappone si è conclusa la prima giornata del girone E con uno show della Spagna. La squadra di Luis Enrique ha superato senza troppi problemi il Costa Rica con un netto 7-0. Pratica già chiusa nel primo tempo grazie alle reti di Olmo, Asensio e Ferran Torres. L'attaccante del Barcellona ha messo a referto una doppietta nella seconda frazione. Negli utimi 15 minuti c'è anche spazio per altri tre gol. Gavi, Soler e Morata aumentano il divario e chiudono il sipario. Le 'Furie Rosse' torneranno in campo domenica alle 20 per sfidare la Germania.