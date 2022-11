Qatar 2022, Belgio-Marocco 0-2: Sabiri e Aboukhlal decidono il match

Altra sorpresa in Qatar. Nel match dell 14, il Marocco ha battuto per 2-0 il Belgio di Roberto Martinez. Decisivi i gol, entrambi nella ripresa, di Sabiri e Aboukhlal. Nel primo tempo annullato anche un altro gol ai marocchini per fuorigioco di Saiss. Ancora una prestazione deludente per De Bruyne e compagni che rimangono a 3 punti in classifica e si giocheranno il passaggio del turno dell'ultima partita contro la Croazia. Vola invece la formazione nordafricana che si prende la vetta del gruppo F.