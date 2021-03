Parma, seduta pomeridiana in vista della Roma: a parte Cornelius, in gruppo Conti e Zirkzee

Il Parma è tornato a lavorare in vista del match in programma domenica pomeriggio al Tardini contro la Roma. Per i ducali arrivano buone notizie dall’infermeria: Conti e Zirkzee hanno lavorato in gruppo e torneranno a disposizione. Ancora a parte Cornelius. I gialloblù non potranno contare sulla presenza in panchina di D’Aversa, squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo: il club ha già annunciato di voler fare ricorso. Di seguito il report dell’allenamento odierno, direttamente dai canali ufficiali del club:

“Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione e riscaldamento seguiti da tecnica applicata e possessi palla. L’allenamento è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo.

Andrea Conti e Joshua Zirkzee hanno lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Andreas Cornelius. Mattia Bani è stato sottoposto ad accertamenti a seguito della dolorabilità agli adduttori di destra avvertita durante la gara di domenica. Sono state escluse lesioni di rilievo. L’atleta ha tuttavia svolto solo terapie. Terapie per Lautaro Valenti.

I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse”.