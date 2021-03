Giudice Sportivo, altra ammonizione per Mancini. Squalificato per un turno Pedro Moreira

Il Giudice Sportivo ha reso intanto reso note le proprie decisioni in merito alle gare disputate nel 26esimo turno di Serie A, che ha visto la Roma vincere 1 a 0 in casa contro il Genoa. Ed è stato proprio il match winner Mancini l’unico a finire sul taccuino del direttore di gara, rimediando l’ottava ammonizione stagionale. Un turno di squalifica invece per il collaboratore di Fonseca Pedro Moreira, allontanato dal terreno di gioco nel corso della sfida per aver contestato platealmente una decisione arbitrale nella ripresa. Contro il Parma non sarà presente neanche l’allenatore dei gialloblù D’Aversa, fermato per ben due giornate dal Giudice Sportivo dopo aver rivolto al direttore di gara espressioni gravemente offensive.