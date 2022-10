Panucci: “La Roma ha fatto una gara difensiva, poi c’è stata la giocata di Osimhen”

L'ex giallorosso Christian Panucci ha parlato ai microfoni di Radio CRC. Tra i vari argomenti trattati c'è spazio per Roma-Napoli e per un pensiero su Spalletti . Queste sono le sue dichiarazioni.

Su Spalletti... "In certi versi lo trovo sempre uguale, ha dieci anni in più di esperienza e questo è importante. Il Napoli gioca bene come giocava la Roma quando c’ero io. Non vincemmo lo scudetto perché c’era un’Inter forte e arrivavamo sempre secondi, ma avevamo un bel gioco".