Pallotta punta il Newcastle, ma i Magpies guardano altrove

Dopo l’avventura finita male con la Roma, tra numerosi Tweet di rivalsa verso ex collaboratori o dirigenti, James Pallotta non vuole lasciare definitivamente il mondo del calcio. Già prima della cessione del club capitolino c’erano state voci di un possibile interessamento per il Newcastle. Come scrive Gazette, l’americano è tornato alla carica per il club inglese. Al momento non ci sarebbe stato alcun contatto né tantomeno alcuna offerta per l’acquisto, ma in un’intervista di qualche settimana fa, l’ex presidente della Roma ha speso parole d’apprezzamento per il club di Premier League. Come scrive il tabloid, il proprietario Mike Ashley non sarebbe favorevole alla cessione a Pallotta, in quanto avrebbe occhi solo per il Fondo dell’Arabia Saudita PCP Capital Partners e Reuben Brothers. Negli ultimi giorni sembrerebbe che l’americano abbia effettuato una due diligence per il possibile investimento, anche se questa notizia è una sorpresa per il Newcastle che non ha ricevuto alcuna comunicazione formale o informale con Pallotta o soci.