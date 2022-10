Pallone d’Oro a Benzema. Mourinho: “E’ ossessionato dal segnare più gol degli altri”

José Mourinho, ex allenatore di Benzema ai tempi del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un video preparato per celebrare il centravanti che ha conquistato il Pallone d'Oro 2022: "Karim è un grande personaggio. Ha personalità, è un uomo squadra, non è uno che è ossessionato da se stesso, dai premi o dal segnare più gol degli altri. Il Pallone d'Oro è la conseguenza naturale del suo percorso di crescita. Lui è ossessionato dalla squadra".