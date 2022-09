Nations League, Ungheria-Italia 0-2: assist di Cristante. Azzurri alle Final Four

L'Italia vince 2-0 a Budapest contro l'Ungheria nella sesta ed ultima giornata del Gruppo C di Nations League. Bryan Cristante (unico giallorosso rimasto in Nazionale dopo che Pellegrini è tornato a Roma per recuperare dal fastidio al flessore) ha giocato 90' ed è stato determinante con l'assist del raddoppio per Dimarco al 52'. Il vantaggio l'aveva firmato Raspadori al 27', approfittando di una indecisione della retroguardia ungherese. Gli azzurri salgono a 11 punti e si prendono il primo posto del girone, scavalcando la formazione di Marco Rossi, ferma a quota 10. Questa vittoria permette all'Italia di qualificarsi alle Final Four di Nations League.