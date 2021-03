Napoli, lavoro tecnico e partitella. Out Lobotka, Petagna e Rrahmani

Il Napoli si prepara al big match contro la Roma. La squadra di stamattina è sceso in campo per l’allenamento al Training Center in vista della sfida di domani sera all’Olimpico. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento e torello. Successivamente lavoro di passing drill ed esercitazione tecnica. Chiusura con partitella a campo ridotto. Lobotka assente per la tonsillite, Petagna ha svolto lavoro personalizzato sul campo mentre solo terapie e palestra per Rrahmani: tutti e tre sono indisponibili per domani (fischio d’inizio all’Olimpico alle 20.45) mentre sono recuperati pienamente Manolas (che dovrebbe partire titolare) e Lozano (destinato inizialmente alla panchina).