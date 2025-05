Mourinho, in Turchia lo attaccano: “È ridicolo”. Possibile addio a fine stagione

L'avventura di José Mourinho in Turchia potrebbe essere già arrivata al capolinea. Lo Special One ha perso il titolo ed è stato protagonista di scontri accesi col Galatasaray e con la federcalcio turca: "Il campionato era già deciso prima ancora di cominciare". E sono iniziate ad arrivare delle critiche feroci da ex giocatore del Fenerbahce. Elvir Baljic lo ha attaccato: "Non penso che José Mourinho sia un buon allenatore. Anzi, è un pessimo allenatore e si sta prendendo gioco di noi. Non può distruggere una squadra così con il suo ego e la sua arroganza. Mi dispiace, ma ha fatto cose ridicole. Vi prego di non continuare con quest'uomo. Non ho più alcun rispetto per Mourinho". In caso di addio al Fenerbahce José potrebbe andare ad allenare la nazionale portoghese. Sul tavolo anche delle ricche offerte dall'Arabia Saudita.