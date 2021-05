Mourinho: “Amo l’Inter, ma allenerei una sua rivale senza pensarci due volte”

Il tecnico portoghese, appena esonerato dal Tottenham, apre le porte a un suo possibile ritorno in Italia

Josè Mourinho strizza l'occhio alla Serie A. Il tecnico portoghese ha parlato del suo futuro sulle colonne del 'Times', ammettendo pur di tornare ad allenare di essere disposto anche a "tradire" la sua amata Inter: "Con i nerazzurri ho vinto tutto, c'è un affetto speciale. Se però un giorno dovessi andare in Italia e allenare una società rivale, non ci penserei due volte. Ho questo modo professionale di guardare alle cose, mi sento bene con me stesso". Lo Special One era anche tra i candidati alla successione di Fonseca sulla panchina della Roma, ma il suo nome non è mai stato in cima alle preferenze del club. Un suo arrivo nella Capitale è al momento da escludere, vista la convinzione da parte dei giallorossi di puntare per il prossimo anno su Maurizio Sarri. Resta l'ex Juventus il favorito alla panchina. Le ultime indiscrezioni riportano persino di un accordo preliminare per un contratto biennale da circa 4 milioni di euro a stagione.