Sono ore caldissime in quel di Madrid, soprattutto in casa Real. In vista delle elezioni per la presidenza del club più titolato del mondo, Florentino Perez ha deciso di giocarsi la carta 'José Mourinho'. Lo storico numero uno dei Blancos ha annunciato che, in caso di vittoria nelle elezioni contro il candidato Enrique Riquelme, lo Special One verrebbe annunciato subito dopo il verdetto. Sull'account X Florentino 2026 è stato condiviso un video inequivocabile in tal senso: "MOUcha historia por hacer", 'molta storia da fare', con un video di Mou in maglia Real e il fatidico 'sì'. E proprio il filmato sarebbe finito nella bufera nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, José Mourinho avrebbe contattato il Benfica nel tentativo di spiegare il sorprendente annuncio sui social media, di cui il club non era a conoscenza. Il tecnico portoghese infatti è ancora sotto contratto con il Benfica e lo Special One si è giustificato con il club chiarendo che si trattava di un video generato dall'intelligenza artificiale e che, pertanto, non ha svolto attività promozionali indossando la maglia del Real Madrid. Anche perché il filmato, oltre che sui social, è stato trasmesso anche al termine dell'intervista di Enrique Riquelme al programma, El Hormiguero. Il video ha scatenato reazioni rabbiose da parte del club portoghese e dai tifosi del Benfica, considerando anche che qualora i Blancos avessero davvero intenzione di riportare Mou a Madrid dovrebbero comunque versare 7 milioni nelle classe della società lusitana.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026