José Mourinho: è questa la carta scoperta che Florentino Perez ha deciso di giocarsi in vista delle elezioni per la presidenza del Real Madrid. Lo storico numero uno dei Blancos si trova in piena campagna elettorale da quando la commissione ha approvato la candidatura di Enrique Riquelme, imprenditore trentasettenne a capo del gruppo Cox Energy. Si tratta di uno scenario inedito: saranno le prime votazioni per la guida del club a presentare uno sfidante oltre a Florentino. Qualora quest'ultimo dovesse vincere nuovamente, il tecnico portoghese verrebbe ufficializzato a breve, subito dopo il verdetto. Se invece a imporsi fosse Riquelme, per la panchina si andrebbe verso nomi diversi. Il tweet pubblicato dall'account di Perez è d'altronde inequivocabile: "MOUcha historia por hacer", cioè "molta storia da fare". Per liberare Mourinho dalle Benfica, il Real Madrid dovrà comunque versare sette milioni di euro nelle casse del club portoghese.