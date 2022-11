Mercato, tre club di Premier su Okafor del Salisburgo: il club chiede 35 milioni

Il Salisburgo, prossimo avversario della Roma in Europa League, potrebbe cedere presto Noah Okafor. Lo svizzero ha fatto ottime prestazioni anche in Champions League, attirando su di sé molte squadre, come riporta Tuttomercatoweb. La sua scelta principale è però la Premier League e ci sono già tre club che hanno chiesto informazioni: sono West Ham, Chelsea e Arsenal, con il Salisburgo che però chiede 35 milioni di euro per il suo cartellino.