Marsiglia, Veretout: “Era ora di tornare in Francia”. Il saluto della Roma

Il centrocampista inizia la sua nuova avventura in Francia

Redazione

Jordan Veretout è ufficialmente un nuovo giocatore del Marsiglia. Dopo le visite mediche e la firma sul contratto arriva anche l'ufficialità. L'operazione si è conclusa nella giornata di ieri, i giallorossi incasseranno 11 milioni più 4,5 di bonus: 2 mln per le presenze e due bonus da 1,25 per la qualificazione in Champions League. L'ex Fiorentina nell'ultima stagione ha deluso le aspettative e l'arrivo di Matic e Wijnaldum hanno chiuso le porte al francese che ha deciso di accettare l'offerta dei transalpini. Il Marsiglia ha annunciato l'acquisto del centrocampista con un video pubblicato sui social.

Veretout è intervenuto in conferenza stampa insieme al presidente del club Pablo Longoria: "Sono molto felice. Ero già stato accostato al club, ma era ora di tornare in Francia. Il Marsiglia è un grande progetto, per me è meraviglioso. Sono qui per vivere belle emozioni. A Marsiglia deve essere magico".

"Sono qui per giocare a calcio, per divertirmi. In nessun caso approvo fatti del genere. In Italia sono stato apprezzato da tutti", ha aggiunto sulle polemiche legate alle vicende familiari.

La Roma ha saluto così il francese con un video: "Grazie di tutto Jordan e in bocca al lupo per il futuro!".